Fidye için kaçırıldı, işkence edildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) TURİST olarak geldiği İstanbul'da 100 bin dolar fidye için kaçırılan üniversite öğrencisi Libyalı, polis tarafından kurtarıldı. Polis olaya karışan Suriye uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı. Kaçırıldığı süre boyunca işkence gördüğü öğrenilen Libyalı genç Asayiş Şube Müdürlüğünde ailesine kavuştu. Polis olayla ilgili İsminin Rava olduğu öğrenilen Tunus'lu bir kadını arıyor.

ARKADAŞI POLİSE BAŞVURDU

İstanbul'da Aksaray Polis merkezine başvuran Libya'da mühendislik öğrencisi Jamal Ab Abdürezak birlikte gezmek için İstanbul'a geldiği okul arkadaşı Yaseen Muhamet Nasır Algharari (22)'in ortadan kaybolduğunu, telefonla arayan bazı kişilerin hayatı karşılığında 100 bin dolar fidye istediğini söyledi. Jamal Ab Abdürezak polisteki ifadesinde "Birlikte gezmek için 24 Ağustos tarihinde Atatürk Havalimanını kullanarak İstanbul'a geldik. Osmanbey'de bir otele yerleştik. Arkadaşım bir kadınla buluşacağını söyleyerek yanımdan ayrıldı. Daha sonra gece gelmeyeceğini söyledi. Ancak sabah saatlerinde onun telefonundan beni arayan bir kişi hayatı karşılığında 100 bin dolar fidye istedi." dedi.