Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da kaçırdıkları 26 yaşındaki Muhammed Omar'ın parmağını kesmiş gibi göstererek, "50 bin dolar vermezsen başını da keseriz" diyerek fidye isteyen Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı. Muhammet Omar kurtulduktan sonra gözyaşları içinde Asayiş Şube Müdürlüğünde babasına kavuştu. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

BABA POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Polise başvuran Suriye uyruklu Khalil Omar, oğlunun kaçırıldığını kendisini telefonla arayan kişilerin oğlunun parmağını keserek 50 bin dolar fidye istediklerini söyledi. Oğlunun bulunması için yardım isteyen Khalil Omar, "Yurt dışından gelen arkadaşları ile birlikte eğlenmeye gittikleri F.A. adlı genç, yanıma gelerek oğlumun kaçırıldığını söyledi. Daha sonra beni görüntülü arayan şüpheliler oğlumun hayatı karşılığında 50 bin dolar fidye istediler. Sanırım onun parmağını kesmişler eli sarılıydı." dedi.

KAÇIRILDIĞINI SÖYLEYEN ARKADAŞI SUÇ ORTAĞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gasp Büro Amirliği, Rehine Kurtarma ve Müzakare timleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, kaçırılan genci bulmak için harekete geçti. Yapılan tahkikat sonucu babanın yanına gelen arkadaşının da suç ortağı olduğu ve ortadan kaybolduğu tespit edildi.