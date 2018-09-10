FIFA 18 ne kadar sattı?

Electronic Arts’ın en başarılı serilerinden birisi de hiç şüphesiz FIFA’dır. Senelerdir futbol oyunu pazarını domine eden FIFA serisi, ezeli rakibi PES’e rağmen tekelini kurmayı başarmış durumda.

Tüm platformlarda egemenliğini ilan eden FIFA serisi, global pazarda geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor. Peki bu kadar güçlü bir serinin son oyunu ne kadar sattı dersiniz? İşte bu sorunun yanıtı.

EA Sports, FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 19’un çıkış arifesinde FIFA 18 satış rakamlarına ilişkin ufak bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada geçtiğimiz yıl Eylül ayında raflardaki yerini alan FIFA 18’in aradan geçen zaman zarfında 24 milyondan fazla sattığı belirtildi.

Oyunun hangi platformda ne kadar sattığına ilişkin bir bilgilendirmede bulunulmadı. Öte yandan mobil platformlar için kullanıma sunulan F2P tarzında FIFA Mobile’in şimdiye kadar 193 milyon kez kurulduğu açıklandı.

Elbette bu 193 milyonluk rakamın içerisinde, oyunu silip tekrardan yükleyen kullanıcılar da bulunuyor.

Son olarak FIFA 19’un çıkış tarihine ilişkin ufak bir hatırlatmada da bulunalım. Serinin yeni oyunu PC, PS4, Xbox One ve Switch için eş zamanlı olarak 28 Eylül’de raflardaki yerini almış olacak.

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