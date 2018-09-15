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FIFA 19 demo indirme linkleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.09.2018 15:35 | Son Güncelleme

Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak olan FIFA 19’un merakla beklenen demo versiyonu nihayet yayınlandı. İşte FIFA 19 demo indirme linkleri ve diğer detaylar.

FIFA 19 demo indirme linkleri

FIFA tutkunlarının da bildiği üzere serinin yeni oyunu 28 Eylül’de raflardaki yerini almış olacak. Kısa süre önce EA Sports, oyunun tam sürümü satışa sunulmadan oynanabilir bir demo yayınlayacağını açıklamıştı. Nitekim FIFA 19 demo sürümü geçtiğimiz gün kullanıma sunuldu.

EA Sports, FIFA 19 demo sürümünü oyunun satışa sunulacağı 3 platform için de kullanıma sundu. Demonun PlayStation 4 versiyonu 7.45GB, Xbox One versiyonu 7.48GB, PC sürümü ise 6.98GB olacak.

Demoda daha önce de belirtildiği üzere The Journey Champions ve Şampiyonlar Ligi atmosferinde vs. maçlar yapılabilecek. FIFA 19 demo sürümünde bulunan takımlar ise şu şekilde; Manchester City, Manchester United, PSG, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, Juventus, Real Madrid, Atletico Madrid ve Roma.

FIFA 19 demosunu PlayStation 4 sahipleri PS Store üzerinden, Xbox One sahipleri ise Xbox Store üzerinden indirebilirler. PC oyuncuları ise demoyu indirebilmek için aktif bir Origin hesabına sahip olmak zorundalar. Origin hesabınız yoksa buraya tıklayarak açabilir ve akabinde 6.98GB’lık demoyu indirebilirsiniz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. FIFA 19’da Türkiye Süper Ligi lisanslı bir şekilde yer alacak. Ayrıca oyunda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Türkçe dil desteği de bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
fifa 19 EA Sports

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