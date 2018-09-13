FIFA 19 fiyatı yarı yarıya düştü!

Bilindiği üzere FIFA 19, PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak 28 Eylül’de raflardaki yerini almış olacak. EA Sports, kısa süre önce FIFA 19’u tüm platformlarda ön siparişe sunmuştu. Son dönemde artan döviz kurunun da etkisiyle, oyunun konsol ve PC’deki fiyatı hayli yüksek bir etiketle karşımıza çıkmıştı. EA Sports geçtiğimiz gün sürpriz bir şekilde FIFA 19 PS Store fiyatlarını önemli oranda aşağıya çekti.
Hatırlanacağı üzere FIFA 19 fiyatı, daha düne kadar PS Store’da 359TL’den başlıyordu. Oyunun Şampiyonlar Sürümü 449TL, Ultimate Sürümü ise 499TL olarak fiyatlandırılmıştı. Xbox Store’da ise standart sürüm için 358TL, Şampiyonlar Sürümü için 458TL, Ultimate sürümü içinse 499TL’lik bir etiket belirlenmişti.
Geçtiğimiz gün EA Sports, FIFA 19 fiyatı üzerinde önemli bir güncelleme yaptı. Bu güncellemeyle oyunun PlayStation Store üzerindeki fiyatları önemli oranda düştü. An itibariyle FIFA 19’un PS Store fiyatları şu şekilde;
PS Store Standart Sürümü 209,00 TL
PS Store Şampiyonlar Sürümü 269,00 TL
PS Store Ultimate Sürümü 299,00 TL
Öte yandan Xbox One ve PC için herhangi bir güncelleme ya da indirim gerçekleşmiş değil. Oyunun PS Store fiyatlarının da daha FIFA 19 çıkmadan bu kadar düşmesi pek anlaşılabilir durmuyor.
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