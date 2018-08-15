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FIFA 19'un kapak görseli güncellendi!

ESPOR HABERLERİ  | 15.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

FIFA 19'un yüzü olan Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den Juaventus'a transfer olması dengeleri değiştirmişti. Ancak yapılan açıklamaya göre oyunun kapak görseli güncellendi ve Ronaldo'nun Juventus formalı haline yer verildi.

FIFA 19'un kapak görseli güncellendi!

FIFA 19'un yüzü olan Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den Juaventus'a transfer olması dengeleri değiştirmişti. Ancak yapılan açıklamaya göre oyunun kapak görseli güncellendi ve Ronaldo'nun Juventus formalı haline yer verildi. Böylelikle Cristiano Ronaldo her ne kadar farklı takımın formalarıyla da olsa ardı ardına ikinci sezon da FIFA'nın ikonu olmuş olacak.

İşte o kapak görseli;

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eSpor fıfa19 ronaldo Cristaino Ronaldo

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