FIFA 19'un kapak görseli güncellendi!

FIFA 19'un yüzü olan Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den Juaventus'a transfer olması dengeleri değiştirmişti. Ancak yapılan açıklamaya göre oyunun kapak görseli güncellendi ve Ronaldo'nun Juventus formalı haline yer verildi. Böylelikle Cristiano Ronaldo her ne kadar farklı takımın formalarıyla da olsa ardı ardına ikinci sezon da FIFA'nın ikonu olmuş olacak.
Eyeing up that sixth #UCL trophy ???? @cristiano.— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) August 14, 2018
Pre-order the #FIFA19 Champions Edition and play three days early! https://t.co/ykq6t3EdJZ pic.twitter.com/KVS2h7Fqpu
İşte o kapak görseli;
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