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FIFA 21'e kumar cezası!

OYUN HABERLERİ  | 02.11.2020 12:20 | Son Güncelleme

Futbol oyunu denildiğinde akla gelen ilk serilerden birinin FIFA olduğunu söyleyebiliriz. Bilindiği üzere serinin son oyunu 9 Ekim’de raflardaki yerini almıştı. FIFA 21’de de aynı serinin önceki oyunlarında olduğu gibi FUT kartlarına dayalı Ultimate Team modu bulunuyordu.

FIFA 21'e kumar cezası!

Bilmeyenler için ufak bir hatırlatmada bulunalım. FIFA 21 UItimate Team’de oyuncular gerçek parayla aldıkları kart paketlerinden çıkan futbolcularla kadrolar oluşturuyorlar. Daha sonra bu kadrolarla dünya çapındaki turnuvalara katılıyorlar.

Ultimate Team modunda iyi bir futbolcu kartına sahip olmak, mücadeleler tarafında kritik öneme sahip. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Bu kartlardaki futbolcular tamamen sizin olmuyor. Örneğin C. Ronaldo’nun efsane kartı size çıktı diyelim. Genelde bu kart süreli oluyor. 10 maç, 20 maç gibi.

Yani kartın maç süresi bittiğinde ortadan kayboluyor. İşte bu loot sistemi Hollanda dahil pek çok ülkeyi harekete geçirmiş durumda.

FIFA 21 KUMAR YASALARINI İHLAL EDİYOR

Hollanda Kumar Otoritesi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada FIFA 21’de yer alan Ultimate Team modundaki gerçek parayla satılan paketlerin, yasaları ihlal ettiğini açıkladı.

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EA Sports’a bu kartları hemen oyundan kaldırmasını söyleyen komite, geçen her hafta için 500.000 euro para cezası kesileceğini açıkladı. Daha önce benzer bir karar Belçika hükümeti tarafından da verilmişti.

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