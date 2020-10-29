FIFA 21'in PlayStation 5 ve Xbox Series X için çıkış tarihi açıklandı

FIFA 21 için yeni nesil oyun konsollarına da çıkacağı müjdesini verilmişti. Bu oyun konsolları şüphesiz PlayStation 5, Xbox Series X ve Series S'di. Electronic Arts daha önce PC, PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcıları için FIFA 21'in çıkış tarihini netleştirmiş, 9 Ekim günü de oyunu satışa sunmuştu. Şimdi ise sıra isimlerini saydığımız, yeni nesil oyun konsollarına gelmiş durumda.
Electronic Arts yaptığı açıklamada, FIFA 21'in PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkış tarihini duyurdu. Duyuruya göre yeni nesil futbol oyunu, oyun konsollarına 4 Aralık 2020 günü satışa sunulacak. Yapılan açıklamalara göre oyuncular, PlayStation 4 ya da Xbox One için satın alınan FIFA 21'i FIFA 22 duyurulana kadar ücretsiz olarak yeni konsollarına yükseltebilecek. Fakat bunun için bazı kurallar söz konusu.
#FIFA21 is coming to PlayStation 5 and Xbox Series X|S on December 4th. More info here ➡ https://t.co/TbajtgHml5 pic.twitter.com/gTY0AzyUHY— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 27, 2020
Dual Entitlement (Çift Fırsat) adı verilen sistemde, fiziksel disk girişine sahip bir konsola sahip oyuncular sadece fiziksel disk girişine sahip bir konsola ücretsiz yükseltme yapabilecek. Yani PS4 oyuncuları, PS5 Digital Edition'a ücretsiz yükseltme yapamayacak. Ayrıca ücretsiz yükseltme için aynı platform şartı aranacak. Örnek vermek gerekirse Xbox One sahipleri, PS5 satın alırsa aynı platformda bulunmadığı için yine ücretsiz yükseltmeden faydalanamayacak. Peki FIFA 21'in fiyatı ne kadar?
FIFA 21 PS4 Fiyatı
FIFA 21 Standart Sürüm: 499,90 TL / (EA Access üyeleri için 449,91 TL)
FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 599,90 TL / (EA Access üyeleri için 539,91 TL)
FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699,90 TL / (EA Access üyeleri için 629,91 TL)
FIFA 21 Xbox One Fiyatı
FIFA 21 Standart Sürüm: 497,50 TL / (EA Access üyeleri için 447,75 TL)
FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 597 TL / (EA Access üyeleri için 537,30 TL)
FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699 TL / (EA Access üyeleri için 629,10 TL)
FIFA 21 PC (Steam) Fiyatı
FIFA 21 Standart Sürüm: 419,99 TL
FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 559,99 TL
FIFA 21 Ultimate Sürüm: 599,99 TL