FIFA 21'in PlayStation 5 ve Xbox Series X için çıkış tarihi açıklandı

FIFA 21 için yeni nesil oyun konsollarına da çıkacağı müjdesini verilmişti. Bu oyun konsolları şüphesiz PlayStation 5, Xbox Series X ve Series S'di. Electronic Arts daha önce PC, PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcıları için FIFA 21'in çıkış tarihini netleştirmiş, 9 Ekim günü de oyunu satışa sunmuştu. Şimdi ise sıra isimlerini saydığımız, yeni nesil oyun konsollarına gelmiş durumda.

Electronic Arts yaptığı açıklamada, FIFA 21'in PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkış tarihini duyurdu. Duyuruya göre yeni nesil futbol oyunu, oyun konsollarına 4 Aralık 2020 günü satışa sunulacak. Yapılan açıklamalara göre oyuncular, PlayStation 4 ya da Xbox One için satın alınan FIFA 21'i FIFA 22 duyurulana kadar ücretsiz olarak yeni konsollarına yükseltebilecek. Fakat bunun için bazı kurallar söz konusu.

#FIFA21 is coming to PlayStation 5 and Xbox Series X|S on December 4th. More info here ➡ https://t.co/TbajtgHml5 pic.twitter.com/gTY0AzyUHY