FIFA 21'in PlayStation 5 ve Xbox Series X için çıkış tarihi açıklandı

FIFA 21 için yeni nesil oyun konsollarına da çıkacağı müjdesini verilmişti. Bu oyun konsolları şüphesiz PlayStation 5, Xbox Series X ve Series S'di. Electronic Arts daha önce PC, PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcıları için FIFA 21'in çıkış tarihini netleştirmiş, 9 Ekim günü de oyunu satışa sunmuştu. Şimdi ise sıra isimlerini saydığımız, yeni nesil oyun konsollarına gelmiş durumda.

FIFA 21 PLAYSTATİON 5'E VE XBOX SERİES X'E GELİYOR

Electronic Arts yaptığı açıklamada, FIFA 21'in PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkış tarihini duyurdu. Duyuruya göre yeni nesil futbol oyunu, oyun konsollarına 4 Aralık 2020 günü satışa sunulacak. Yapılan açıklamalara göre oyuncular, PlayStation 4 ya da Xbox One için satın alınan FIFA 21'i FIFA 22 duyurulana kadar ücretsiz olarak yeni konsollarına yükseltebilecek. Fakat bunun için bazı kurallar söz konusu.

#FIFA21 is coming to PlayStation 5 and Xbox Series X|S on December 4th. More info here ➡ https://t.co/TbajtgHml5 pic.twitter.com/gTY0AzyUHY — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 27, 2020

DUAL ENTİTLEMENT (ÇİFT FIRSAT) SİSTEMİ NELER GETİRİYOR?

Dual Entitlement (Çift Fırsat) adı verilen sistemde, fiziksel disk girişine sahip bir konsola sahip oyuncular sadece fiziksel disk girişine sahip bir konsola ücretsiz yükseltme yapabilecek. Yani PS4 oyuncuları, PS5 Digital Edition'a ücretsiz yükseltme yapamayacak. Ayrıca ücretsiz yükseltme için aynı platform şartı aranacak. Örnek vermek gerekirse Xbox One sahipleri, PS5 satın alırsa aynı platformda bulunmadığı için yine ücretsiz yükseltmeden faydalanamayacak. Peki FIFA 21'in fiyatı ne kadar?