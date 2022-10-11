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FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

11.10.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi FIFA tarafından flaş bir karara imza atıldı. Dünya Kupası'na futbolcu gönderecek kulüplere günlük olarak ödeme yapılacağı açıklandı. Ülkemizden de Dünya Kupası'na oyuncu gönderecek kulüpler bu güncellemeden faydalanabilecek.

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi kulüplere müjdeli haber FIFA'dan geldi. Kulüplere destek olmak için ödeme yapma kararı alan FIFA, toplamda 209 milyon dolar gibi bir ücret dağıtacak.

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Yapılacak ödemelerden futbolcu değil, kulüpler faydalanacak. Turnuvada kalınan süre boyunca günlük 10 bin dolar şeklinde ödeme planı oluşturulacak. Bu ödemeden oyuncunun son 2 sezonda forma giydiği tüm kulüpler fayda sağlayacak. FIFA, kulüplere oyuncular için başvurularını açtı. Kulüpler internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.


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FIFA dünya kupası Özge Gürel At kata erden
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