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FIFA'dan Türk kadın hakemlere görev

FUTBOL HABERLERİ  | 05.04.2019 17:14 | Son Güncelleme

Türk kadın hakemler Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki, Dünya Liseler Futbol Şampiyonası'nda görev alacak.

FIFA'dan Türk kadın hakemlere görev

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre şampiyona, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde 6-14 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

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fifa Neslihan Muratdağı Cansu Tiryaki

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