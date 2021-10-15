FIFA, EA'dan bir servet istiyor!

FIFA 22 henüz yeni piyasaya sürülmüşken, Electronic Arts'tan gelen bir blog yazısı, oyunun geleceği hakkında bazı soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştu. EA, FIFA 22 ile ilgili olarak yayınlanan blog yazısında, seriyi "yeniden adlandırma fikrini araştırdıklarını" belirtmişti. EA Sports yöneticisi Cam Weber konu hakkında "Önümüze baktığımızda, küresel EA SPORTS futbol oyunlarımızı yeniden adlandırma fikrini de araştırıyoruz. Bu, FIFA ile olan isim hakları sözleşmemizi gözden geçirdiğimiz anlamına geliyor." demişti. Bu, FIFA ile EA arasındaki 10 yıllık isim hakkı sözleşmesinde sona gelinirken, FIFA serisinin adının değişebileceği anlamına geliyordu.

EA VE FIFA ANLAŞAMIYOR

New York Times'ın EA ile FIFA arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinin durduğunu belirten haberine göre ise iki kuruluş anlaşmazlık içinde.

FIFA, EA'DAN NE KADAR İSTİYOR?

Habere göre EA, şu anda FIFA'ya FIFA lisansı için 150 milyon dolar ödeme yapıyor. FIFA ise yeni anlaşmada EA'in her dört yılda bir gerçekleşen Dünya Kupası döngüsünde 1 milyar dolar ödemesini istiyor. 10 yıllık yeni bir anlaşmada bu maliyetin yaklaşık olarak 2.5 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

EA ve FIFA bir anlaşmaya varmazsa, oyun serisi artık FIFA markasını veya FIFA ile ilgili herhangi bir şeyi içermeyecek. Yeni bir sözleşme imzalanmaması diğer lisansları ise etkilemeyecek.

"EA SPORTS FC" TİCARİ MARKASINI ALDI

Böyle bir durumda EA'in B planı hazır olabilir ve FIFA serisi bundan sonra yoluna yakın bir zamanda alınan "EA Sports FC" ticari markasıyla devam edebilir.

Ancak bu konuda kesinleşmiş bir bilgi mevcut değil.

