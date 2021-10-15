HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. FIFA, EA'dan bir servet istiyor!

FIFA, EA'dan bir servet istiyor!

15.10.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Electronic Arts (EA) ve FIFA arasındaki 10 yıllık isim hakkı anlaşmasında sona yaklaşılırken, popüler futbol oyunu FIFA'nın adının değişebileceği ihtimali belirmişti. Yeni bir habere göre ise FIFA, yeniden anlaşabilmek adına EA'den bir servet istiyor.

FIFA, EA'dan bir servet istiyor!

FIFA 22 henüz yeni piyasaya sürülmüşken, Electronic Arts'tan gelen bir blog yazısı, oyunun geleceği hakkında bazı soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştu. EA, FIFA 22 ile ilgili olarak yayınlanan blog yazısında, seriyi "yeniden adlandırma fikrini araştırdıklarını" belirtmişti. EA Sports yöneticisi Cam Weber konu hakkında "Önümüze baktığımızda, küresel EA SPORTS futbol oyunlarımızı yeniden adlandırma fikrini de araştırıyoruz. Bu, FIFA ile olan isim hakları sözleşmemizi gözden geçirdiğimiz anlamına geliyor." demişti. Bu, FIFA ile EA arasındaki 10 yıllık isim hakkı sözleşmesinde sona gelinirken, FIFA serisinin adının değişebileceği anlamına geliyordu.

EA, FIFA adını bırakma fikrine sıcak bakıyor: Oyunun ismi değişebilir!EA, FIFA adını bırakma fikrine sıcak bakıyor: Oyunun ismi değişebilir!

EA VE FIFA ANLAŞAMIYOR

New York Times'ın EA ile FIFA arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinin durduğunu belirten haberine göre ise iki kuruluş anlaşmazlık içinde.

FIFA, EA'DAN NE KADAR İSTİYOR?

Habere göre EA, şu anda FIFA'ya FIFA lisansı için 150 milyon dolar ödeme yapıyor. FIFA ise yeni anlaşmada EA'in her dört yılda bir gerçekleşen Dünya Kupası döngüsünde 1 milyar dolar ödemesini istiyor. 10 yıllık yeni bir anlaşmada bu maliyetin yaklaşık olarak 2.5 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

EA ve FIFA bir anlaşmaya varmazsa, oyun serisi artık FIFA markasını veya FIFA ile ilgili herhangi bir şeyi içermeyecek. Yeni bir sözleşme imzalanmaması diğer lisansları ise etkilemeyecek.

"EA SPORTS FC" TİCARİ MARKASINI ALDI

Böyle bir durumda EA'in B planı hazır olabilir ve FIFA serisi bundan sonra yoluna yakın bir zamanda alınan "EA Sports FC" ticari markasıyla devam edebilir.

FIFA 22 duyuruldu! İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihiFIFA 22 duyuruldu! İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

Ancak bu konuda kesinleşmiş bir bilgi mevcut değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Celaleddin Harzemşah'ın mezarının yeri bulunduCelaleddin Harzemşah'ın mezarının yeri bulundu
PARTNERMutluluğa 'evet' dediMutluluğa 'evet' dedi
Futbolseverleri üzen gelişme! İsmi değişebilirFutbolseverleri üzen gelişme! İsmi değişebilir

En Çok Okunan Haberler

Uyarı yapıldı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Uyarı yapıldı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

AK Parti'den flaş seçim adımı! Sistem değişebilir

AK Parti'den flaş seçim adımı! Sistem değişebilir

Kayıplara karışmıştı! Otel sahibinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayıplara karışmıştı! Otel sahibinin cansız bedenine ulaşıldı

Feci kazada acı haberler peş peşe geldi

Feci kazada acı haberler peş peşe geldi

Azerbaycan ile doğal gaz anlaşması!

Azerbaycan ile doğal gaz anlaşması!

Vergi Usulü Kanunu, TBMM'de kabul edildi

Vergi Usulü Kanunu, TBMM'de kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

KKTC'de hükûmet istifa etti!

KKTC'de hükûmet istifa etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.