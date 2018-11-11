FIFA ve AFC İranlı kadınların statlara alınmasından memnun

İSTANBUL (AA) - FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Başkanı Şeyh Selman bin İbrahim Al Halife, İran'da kadınların futbol maçını stadyumda izlemelerine izin verilmesini memnuniyetle karşıladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Infantino ve Şeyh Selman, dün akşam AFC Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci ayağında İran'ın Persepolis takımıyla Japonya'nın Kashima Antlers ekibinin Tahran'daki Azadi Stadı'nda karşı karşıya geldiği maçı İranlı kadınların stadyumda seyretmelerinden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

FIFA Başkanı Infantino yaptığı açıklamada, "İranlı kadınlara 40 yıl aradan sonra ilk defa futbol maçını yakından izleme izni verilmesinden dolayı son derece mutluyum. Binden fazla kadın taraftarın, takımlarını desteklemeleri önemlidir." dedi.

Infantino söz konusu gelişmeyle ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, AFC ve İran Futbol Federasyonu'na teşekkür etti.

AFC Başkanı Şeyh Selman da açıklamasında, Asya Kıtası'nda futbolun tüm çevreleri bir araya getirdiğine değinerek, "İran makamlarına kadınların stadyuma alınmaları konusundaki çabaları sebebiyle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.