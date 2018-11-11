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FIFA ve AFC İranlı kadınların statlara alınmasından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 13:36 | Son Güncelleme

FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Başkanı Şeyh Selman, İran'da kadınların futbol maçını stadyumda izlemelerine izin verilmesini memnuniyetle karşıladı

İSTANBUL (AA) - FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Başkanı Şeyh Selman bin İbrahim Al Halife, İran'da kadınların futbol maçını stadyumda izlemelerine izin verilmesini memnuniyetle karşıladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Infantino ve Şeyh Selman, dün akşam AFC Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci ayağında İran'ın Persepolis takımıyla Japonya'nın Kashima Antlers ekibinin Tahran'daki Azadi Stadı'nda karşı karşıya geldiği maçı İranlı kadınların stadyumda seyretmelerinden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

FIFA Başkanı Infantino yaptığı açıklamada, "İranlı kadınlara 40 yıl aradan sonra ilk defa futbol maçını yakından izleme izni verilmesinden dolayı son derece mutluyum. Binden fazla kadın taraftarın, takımlarını desteklemeleri önemlidir." dedi.

Infantino söz konusu gelişmeyle ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, AFC ve İran Futbol Federasyonu'na teşekkür etti.

AFC Başkanı Şeyh Selman da açıklamasında, Asya Kıtası'nda futbolun tüm çevreleri bir araya getirdiğine değinerek, "İran makamlarına kadınların stadyuma alınmaları konusundaki çabaları sebebiyle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İranlı kadınların maçları statlarda izlemesinin dini gerekçelerle yasaklanması konusunda FIFA'nın girişimleri sonuç verdi ve kadın futbolseverler de mücadeleyi tribünden takip etti.

- Kadınların statlara alınması konusu

FIFA Başkanı Gianni Infantino, mart ayındaki İran ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye kanunun değişmesi için telkinde bulunmuştu.

FIFA'nın ilk kadın genel sekreteri Fatma Samoura da İran'daki yasağa karşı başlatılan, "Open Stadiums (Açık Statlar)" kampanyasının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Eylül 2017'de İran ve Suriye arasındaki FIFA Dünya Kupası grup eleme müsabakasına bazı İranlı kadın milletvekilleri davet edilmişti. Azadi Stadı'nda futbol maçı izlemesine 25 Haziran'da izin verilen İranlı kadınlar, o tarihte, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan İran-Portekiz B Grubu karşılaşmasını, stada yerleştirilen büyük ekranlardan canlı izlediler.

Tahran yönetimi, geçen ay, İran ve Bolivya milli takımları arasında başkent Tahran'daki 100 bin kişilik Azadi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sınırlı sayıda kadın yurttaşın izlemesine izin vermiş, kadın polislerin yerlerini almasından sonra stada gelen yaklaşık 300 İranlı kadın, müsabakayı tribünlerde kendilerine ayrılan özel bölümde izlemişti.

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