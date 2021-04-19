SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. FIFA'dan "Avrupa Süper Ligi" açıklaması!

FIFA'dan "Avrupa Süper Ligi" açıklaması!

19.04.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"FIFA, 'Avrupa'dan kopanların ligine' destek vermeyecektir. Bu oluşum, uluslararası futbol yapısının dışında kalmaktadır ve prensiplerimize saygı duymamaktadır."

FIFA'dan "Avrupa Süper Ligi" açıklaması!

FIFA, "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimin karşısında olduğunu ve buna karşı gereken yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, futbolun bütünlüğü ile finansal modelde adil dağılımın, sporun ruhunda yer aldığı ve futbolun global ölçekte gelişmesine yardımcı olduğu belirtildi.

FIFA'nın öncelikli görevinin bunları korumak olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bize göre, ulusal, bölgesel veya global ölçekte tüm futbol organizasyonları, birlikteliğin, kapsayıcılığın ve adil finansal dağıtımın temel prensiplerine uygun şekilde hareket etmek zorundadır. Bu sayede futbol, bir spor olarak küresel ölçekte gelişim gösterebilir. FIFA'nın kuruluş amacı da bu yöntemlerle futbolun gelişimini sağlamaktır. FIFA, futbolun bu ilkelerle yönetilmesine devam edilmesi için gereken yasal, sportif ve diplomatik yöntemleri kullanmaktan çekinmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Süper Ligi'nin futbolun evrensel niteliklerine karşı bir oluşum olduğu belirtilerek, "FIFA, 'Avrupa'dan kopanların ligine' destek vermeyecektir. Bu oluşum, uluslararası futbol yapısının dışında kalmaktadır ve prensiplerimize saygı duymamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

FIFA, futbolun birliğinin korunmasını görüşmek amacıyla tüm tarafların katılımıyla bu konuların bir kez daha masaya yatırılması gerektiğini de açıkladı.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir girişim başlattıklarını duyurmuştu. UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Bunlar Avrupa futbolundan uzaklaşıyor!Bunlar Avrupa futbolundan uzaklaşıyor!
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Süper Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Rusya savaş çanlarını çaldı: Kan gölüne döner!

Rusya savaş çanlarını çaldı: Kan gölüne döner!

Dünya futbolu karışıyor! UEFA'ya rest çektiler

Dünya futbolu karışıyor! UEFA'ya rest çektiler

Toroğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara flaş sözler

Toroğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara flaş sözler

Fenerbahçe gözünü liderliğe dikti!

Fenerbahçe gözünü liderliğe dikti!

Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu

Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tabutun direği elinde kaldı! Terim'in zor anları

Tabutun direği elinde kaldı! Terim'in zor anları

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

Boateng'e 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısı

Boateng'e 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısı

Ryan Donk'tan çok sert sözler

Ryan Donk'tan çok sert sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.