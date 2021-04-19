FIFA'dan "Avrupa Süper Ligi" açıklaması!

FIFA, "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimin karşısında olduğunu ve buna karşı gereken yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, futbolun bütünlüğü ile finansal modelde adil dağılımın, sporun ruhunda yer aldığı ve futbolun global ölçekte gelişmesine yardımcı olduğu belirtildi.

FIFA'nın öncelikli görevinin bunları korumak olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bize göre, ulusal, bölgesel veya global ölçekte tüm futbol organizasyonları, birlikteliğin, kapsayıcılığın ve adil finansal dağıtımın temel prensiplerine uygun şekilde hareket etmek zorundadır. Bu sayede futbol, bir spor olarak küresel ölçekte gelişim gösterebilir. FIFA'nın kuruluş amacı da bu yöntemlerle futbolun gelişimini sağlamaktır. FIFA, futbolun bu ilkelerle yönetilmesine devam edilmesi için gereken yasal, sportif ve diplomatik yöntemleri kullanmaktan çekinmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Süper Ligi'nin futbolun evrensel niteliklerine karşı bir oluşum olduğu belirtilerek, "FIFA, 'Avrupa'dan kopanların ligine' destek vermeyecektir. Bu oluşum, uluslararası futbol yapısının dışında kalmaktadır ve prensiplerimize saygı duymamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.