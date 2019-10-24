HABER

FIFA’dan kadın futboluna kaynak dopingi

24.10.2019 14:06 | Son Güncelleme

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, kadın futbolu için ayrılan kaynağı iki kat artırarak bir milyar dolara çıkardı.

Kadın futbolunda ayrıca Uluslar Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası düzenlenmesi planlanıyor.Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), kadın futbolu için ayrılan kaynağın ikiye katlanacağını açıkladı.

FIFA'nın Şanghay'da yapılan konsey toplantısı sonrasında açıklama yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, kadın futbolu için öngörülen kaynağın önümüzdeki dört yıl içinde bir milyar dolara yükseltileceğini kaydetti. Infantino, "Konsey mevcut 500 milyon dolarlık bütçeye 500 milyon dolar daha ekleme kararı aldı" dedi.

Infantino, Şanghay'daki toplantı öncesinde yaptığı açıklamada kaynağın FIFA'nın 2 milyar 700 milyon dolarlık rezervlerden karşılanacağını belirterek "Bu paraların hepsini İsviçre bankalarında tutmamız gerekmiyor. Onların yeterince parası var" demişti. FIFA'nın 2023 yılında yapılacak Kadınlar Dünya Kupasına katılacak takımların sayısını 24'ten 32'ye çıkarmayı ve kadın futbolculara verilen primlerin artırılmasını planladığı da kamuoyuna yansımıştı.

FIFA'nın ayrıca kadın futbolu için UEFA'nın Uluslar Ligi örneğinde bir Uluslar Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası düzenleme planları olduğu biliniyor. Bu iki kupanın hayata geçirilmesiyle ilgili kararın Mart ayında verilmesi bekleniyor.

AFP,SID/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz... Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz...
Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan düşürerek %14'e çektiMerkez Bankası politika faizini 250 baz puan düşürerek %14'e çekti
Suriye'deki Karışıklık IŞİD'e mi Yarıyor?Suriye'deki Karışıklık IŞİD'e mi Yarıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG/PKK'dan sızma girişimi! Çatışma çıktı

YPG/PKK'dan sızma girişimi! Çatışma çıktı

SMO, terör örgütü YPG’ye ait mayınları teşhir etti

SMO, terör örgütü YPG’ye ait mayınları teşhir etti

Eren Erdem ve Emre İper için temyiz ve tahliye başvurusu yapıldı

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Terör örgütü YPG'den Tel Abyad'da terör saldırısı

Terör örgütü YPG'den Tel Abyad'da terör saldırısı

Fransa'dan AB Komisyonu üyeliği için yeni aday

Fransa'dan AB Komisyonu üyeliği için yeni aday

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.