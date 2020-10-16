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  4. Figen Yüksekdağ’ın "cumhurbaşkanına hakaret"ten 4 yıla kadar hapsi istendi

Figen Yüksekdağ’ın "cumhurbaşkanına hakaret"ten 4 yıla kadar hapsi istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 17:50 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın 26 Kasım 2015’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklaması üzerine açılan davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Yüksekdağ’ın "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Ankara 10.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın 26 Kasım 2015’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklaması üzerine açılan davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Yüksekdağ’ın "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Yüksekdağ’ın avukatı ile müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı katıldı. Başka suçtan tutuklu olan Yüksekdağ ile tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlantı kuruldu. Yüksekdağ, duruşmada yaptığı savunmasında olay tarihinde HDP Eş Genel Başkanı olduğunu ve güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptığını söyledi. Söz konusu açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmediğini savunan Yüksekdağ, siyasi eleştiride bulunduğunu öne sürdü.
Taraf avukatlarının beyanlarının ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında Yüksekdağ’ın 26 Kasım 2015’teki açıklamasında kullandığı ifadelerle "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediğini kaydetti. Savcı, bu kapsamda Yüksekdağ’ın "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının süre talebinde bulunması üzerine duruşmayı erteledi.

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