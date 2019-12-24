HABER

Figen Yüksekdağ’ın tahliye talebi reddedildi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2019 13:28 | Son Güncelleme

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın, "terör örgütü yöneticiliği" suçunun da arasında bulunduğu 3 farklı suçtan Ankara’da yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yüksekdağ’ın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Figen Yüksekdağ’ın tahliye talebi reddedildi!

HDP’li Yüksekdağ’ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla tutuklu yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Bugünkü celsede savunmasına devam eden Yüksekdağ, yargılamanın siyasi baskılar altında yürütüldüğünü iddia ederek, adalet ve eşitlik ilkeleri bakımından çok ciddi sorunlar yaşandığını savundu. Suça konu konuşmalarının içeriğinin kendisine ait olduğunu belirten Yüksekdağ, bu konuşmaların çözümlerinin hukuka uygun şekilde yapılmadığını söyledi.

Savunmanın ardından Yüksekdağ ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, Yüksekdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(İHA)

Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler
Refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıRefüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Fırtına Akdeniz'i etkisi altına aldı; Denizde mahsur kalan bir kişi kurtarıldıFırtına Akdeniz'i etkisi altına aldı; Denizde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Figen Yüksekdağ HDP mahkeme

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

O devlet başkanı banyoda düştü!

O devlet başkanı banyoda düştü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Kormaz ve yönetimi istifa etti

MHP'de toplu istifa

Son dakika: Bakan Kurum'dan İBB'ye 'Kanal İstanbul' tepkisi!

Bakan Kurum'dan İBB'ye 'Kanal İstanbul' tepkisi!

Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki davada yeni gelişme

Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki davada yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Libya mutabakatı açıklaması

Fuat Oktay'dan Libya mutabakatı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüştü!

Sözcü Kalın, O'Brien ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.