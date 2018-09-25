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Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı dava

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2018 11:37 | Son Güncelleme

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni: - "Tümden uydurma, üretme delillerle Yüksekdağ şu an tutuklu bulunuyor. Tutukluluğunun temel sebebi deliller değil"

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, eski HDP Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı davaya ilişkin, "Tümden uydurma, üretme delillerle Yüksekdağ şu an tutuklu bulunuyor. Tutukluluğunun temel sebebi deliller değil, tümden bir siyasi rehine pozisyonunda olmasıdır." dedi.

Çepni, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ı ölümünün 6. yılında andı.

"Yargının, iktidarın basit bir aparatına dönüştüğü koşullardayız." diyen Çepni, yargılamaların artık hukuk çerçevesinden çıktığını öne sürdü.

Eski HDP Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı davanın duruşmasının dün görüldüğünü anımsatan Çepni, "Orada da bir hukuk garabeti yaşandı. Tümden uydurma, üretme delillerle Yüksekdağ şu an tutuklu bulunuyor. Tutukluluğunun temel sebebi deliller değil, tümden bir siyasi rehine pozisyonunda olmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Çiçek Otlu'nun 22 Ağustos'ta tutuklandığına değinen Çepni, Otlu'nun duruşmasının 27 Eylül'de görüleceğini ve duruşmayı takip edeceklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dava Figen Yüksekdağ MURAT ÇEPNİ

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