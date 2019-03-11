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Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 17:04 | Son Güncelleme

Eski HDP Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın yargılanmasına devam edildi

Eski HDP Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu sanık Yüksekdağ'ın avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Yüksekdağ, 1, 4, ve 6 No'lu fezlekelere ilişkin savunma yaptı.

Daha önceki duruşmalarda, 2, 3 ve 8 No'lu fezlekelerle ilgili savunma yaptığı hatırlatılan Yüksekdağ, 5 ve 7 No'lu fezlekeler ve diğer dava dosyaları ile ilgili daha sonra savunma yapacağını söyledi.

Sanığın avukatları, müvekkillerinin dava dosyalarının birleştirilmesini ve tahliyesini talep etti.

Görüşü sorulan iddia makamı, dosyaların birleştirilmesi yönündeki taleplerin reddini ve Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, dava dosyalarının birleştirilmesi talebinin reddine karar vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma, 19 Nisan'a ertelendi.

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