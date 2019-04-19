Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı dava

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu sanık Yüksekdağ'ın avukatları hazır bulundu.

Bazı HDP'li milletvekillerinin de takip ettiği duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Yüksekdağ, Diyarbakır, Ağrı ve Batman'daki konuşmalarından dolayı hazırlanan fezlekelere ilişkin savunma yaptı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Yüksekdağ, konuşmalarının içeriğinde herhangi bir suç unsuru bulunmadığını öne sürdü.

Konuşmalarında kullandığı ifadelerin siyasi üslubundan kaynaklandığını, aynı ifadeleri TBMM'de de kullandığını belirten Yüksekdağ, savunmasına şöyle devam etti:

"Benim konuşmalarımdaki tavrımı, tarzımı siyasi kamuoyu bilir. Bir siyasetçi olarak rekabet ettiğimiz, muhalefet ettiğimiz siyasi iktidar karşısında gerçekleri net, doğrudan, açık ve keskin bir biçimde ifade etmeyi kendi açımdan bir üsluba dönüştürdüm. Bu, benim üslubumdur. Bu, aynı zamanda siyasi karakteristiği ve ahlaki bir durumu da belirtir. Gerçekleri doğrudan ve açık bir dille ifade ederim. Yurttaşların bana verdiği vekalete layık olmak için cesaretli davranmak benim görevimdir. Konuşmalarımda herhangi bir çağrı, terör örgütü propagandası yok. Bu iddialar hukuk biliminin ayaklar altına alınmasıdır. Biz bunları söyleyemeyeceksek bu işi hiç yapmayalım."

Sanık avukatları da siyasi faaliyetleri nedeniyle yargılanan müvekkillerinin anayasal haklarının ihlal edildiğini savunarak, suçlamaların somut unsurlara dayanmadığını öne sürdü ve tahliye talebinde bulundu.

Görüşü sorulan iddia makamı, Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 14 Haziran'a erteledi.

