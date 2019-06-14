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Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 16:58 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın yargılanmasına devam edildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu sanık Yüksekdağ'ın avukatları hazır bulundu.

Bazı HDP'li milletvekillerin de takip ettiği duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Yüksekdağ, Şırnak ve Van'daki konuşmalarından dolayı hazırlanan fezlekelere ilişkin savunma yaptı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Yüksekdağ, konuşmalarının içeriğinde herhangi bir suç unsuru bulunmadığını öne sürdü.

Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesinden gelen dosyada bir cenaze törenine katıldığı için suçlandığını söyleyen Yüksekdağ, cenaze törenine katılmanın insani bir durum olduğunu ifade etti.

Yüksekdağ, "Bir siyasetçi olarak o cenaze törenine katılmayı kendime hak olarak görüyorum. Eylemimin amacı tamamen insani. Devletin beni ve o cenaze törenine katılanları o kategoriye hapsetme hakkı yoktur. Katılmış, orada 5 cümle kurmuşum. Cenaze töreninde yaptığım konuşmanın kriminal bir olaymış gibi yansıtılmasını kabul etmiyorum. Pankart açılmış, fotoğraflar taşınmış, çok mu mühim? Bunların benim karşıma bir suç unsuru olarak çıkarılmasını doğru bulmuyorum." diye konuştu.

Figen Yüksekdağ, 2015'te Van'da yaptığı demokratik özerklikle ilgili konuşmalarında da suç unsuru bulunmadığını öne sürdü.

Avukatların beyanının ardından ara karar açıklayan mahkeme, Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına hükmedip davayı erteledi.

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Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi Figen Yüksekdağ

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