Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı dava

ANKARA (AA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu sanık Yüksekdağ ile avukatları hazır bulundu.

İzleyicilerin de salona alındığı duruşmada Yüksekdağ, mahkeme huzurunda savunmasını yaptı.

Yüksekdağ, İstanbul'da yaşanan depremden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulunarak başladığı konuşmasında, siyasi sebeplerle tutuklandığını ve haksız yere yargılandığını ileri sürdü.

Tutuklu yargılanmasına rağmen 6-7-8 Ekim'de yaşanan olaylardan dolayı 20 Eylül'de ikinci kez tutuklandığını öne süren Yüksekdağ, alelacele bir savcılık sorgusu yapıldığını, savcıya da mükerrer olarak sorgulandığını söylediğini iddia etti.

Aynı suçtan iki defa sorgulama yapılmasına karşılık süre talep ettiğini, bu sürenin verildiğini düşünürken odasına götürüldükten sonra televizyondan tutuklamaya sevk edildiğini öğrendiğini öne süren Yüksekdağ, "Bugün çifte tutuklamayla karşınızda bulunuyorum." diye konuştu.