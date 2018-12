Fighting EX Layer PC çıktı!

Street Fighter EX serisinin geliştiricileri uzun süren sessizliklerini Fighting EX Layer ile bozmuştu. PlayStation 4 için çıkan Fighting EX Layer bugün PC için de çıkışını gerçekleştirdi. Steam üzerinden sunulan Fighting EX Layer 45 TL gibi oldukça uygun fiyat etiketine sahip.

Oyunda Allen Snider, Area. Blair Dame, Darun Mister, Doctrine Dark, Garuda ve Hokuto gibi eski oyunlardan da hatırlayacağınız karakterler yer alıyor. Farklı mekanikleri ve oynanışı ile dikkat çeken Fighting EX Layer şu sıralar PC’de dövüş oyunu hasreti çekenlere bire bir gelecektir.

Oyunun sistem gereksinimlerine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Fighting EX Layer minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-4160 3.60GHz veya daha iyisi

RAM: 6 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB, GTX 750Ti 2GB veya daha iyisi

Depolama alanı: 4 GB

Fighting EX Layer önerilen sistem gereksimleri

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-4690 3.50 GHz veya daha iyisi

RAM: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya daha iyisi

Depolama alanı: 4 GB

