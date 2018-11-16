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Fighting EX Layer sistem gereksinimleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.11.2018 09:59 | Son Güncelleme

Street Fighter EX serisinin geliştiricilerinin yeni dövüş oyunu Fighting EX Layer, PlayStation 4’ten sonra PC’ye geliyor. Bugün ise Fighting EX Layer sistem gereksinimleri belli oldu. Fighting EX Layer maalesef ki PC’leri çok zorlayacak!

Fighting EX Layer sistem gereksinimleri

PlayStation 1 dönemine damgasını vuran Street Fighter EX serisi, çeşitli nedenlerden dolayı sonlandırılmıştı. Uzun bir sürenin yaklaşık 15 yılın ardından geliştirici ekip en iyi bildikleri şeyi yani dövüş oyunu yapmak için geçtiğimiz yıl bir araya gelmişti.

PlayStation 4 için çıkışını gerçekleştiren ve dinamikleri ile beğeni toplayan Fighting EX Layer’ın bugün PC’ye de geleceği açıklandı.
Fighting EX Layer’ın minimum sistem gereksinimleri ile önerilen sistem gereksinimleri arasındaki uçurum dikkat çekiyor. Nvidia GTX 660 bu oyunu açmak için yeterliyken, önerilen ekran kartı Nvidia GTX 1060 olarak açıklandı.

Fighting EX Layer minimum sistem gereksimleri

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz veya daha iyisi
RAM: 6 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB, GTX 750Ti 2GB veya daha iyisi
Depolama alanı: 4 GB
Fighting EX Layer önerilen sistem gereksimleri
İşletim sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5-4690 @ 3.50 GHz veya daha iyisi
RAM: 8 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya daha iyisi
Depolama alanı: 4 GB

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Anahtar Kelimeler:
Fighting EX Layer Street Fighter EX

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