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Fiji'de 6,7 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 06:30 | Son Güncelleme

Fiji'de 6,7 büyüklüğünde deprem

MELBOURNE (AA) - Güney Pasifik'te yer alan Fiji'nin başkenti Suva'nın 283 kilometre doğusunda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, deniz tabanının 534 kilometre altında kaydedilen sarsıntının herhangi bir hasara yol açmayacak kadar derinde olduğu bildirildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, tsunami tehlikesi olmadığını duyurdu.

Ağustos ayında da Ndoi Adası'nın 280 kilometre kuzeydoğusunda deniz tabanının 560 kilometre altında 8,2 büyüklüğünde deprem kaydedilmiş, can ya da mal kaybı yaşanmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Fiji Suva

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