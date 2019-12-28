HABER
  4. Fiji’yi Sarai Kasırgası vurdu: 2 ölü

Fiji’yi Sarai Kasırgası vurdu: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 17:41 | Son Güncelleme

Fiji’yi vuran Sarai Kasırgası 2 kişinin ölümüne neden oldu.Fiji’yi vuran Sarai Kasırgası, 2 kişinin ölümü ve 2 binden fazla kişinin tahliye edilmesine neden oldu.

Fiji’yi vuran Sarai Kasırgası 2 kişinin ölümüne neden oldu.
Fiji’yi vuran Sarai Kasırgası, 2 kişinin ölümü ve 2 binden fazla kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Tropikal Sarai Kasırgası Fiji, şiddetli yağış ve fırtınayla etkisini göstermeye devam ediyor.
Ulusal Afet Yönetim Komitesi Başkanı Vasiti Soko, yerel saatle 08.00’de 18 yaşındaki bir öğrencinin Kadavu Adası’nda yüzdüğü sırada güçlü akıntı yüzünden boğulduğunu bildirirken, bir diğer kişinin ise Fiji’nin merkez adası Viti Levu’da akıntıya kapılıp sürüklendiğini söyledi. Yapılan son açıklamaya göre 2 bin 121 kişi tahliye merkezlerine sığındı.
Fiji Meteoroloji Servisi, kasırga hızının saatte 110 kilometre olduğunu bildirirken, ciddi sel ve fırtına yaşanmasını beklediklerini söyledi. Viti Levu ve Lau adalar grubu sakinlerini şiddetli rüzgarlar konusunda uyaran Meteoroloji Servisi, Kadavu ve Lau adalarına gerekli yardımı ulaştırmanın kasırganın merkezine olan mesafesi yüzünden zor olduğunu bildirdi.
Kasırga ağaçların devrilmesine ve sele neden olurken, yetkililer vatandaşları sel olan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı. Fiji hükümeti, kasırganın bilançosunu öğrenmek için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Fiji Havalimanı ve Fiji Havayolları ise uçak seferlerini pazar gününe kadar durdurduklarını açıkladı.

PARTNER60 kişi gece yarısı... Böyle basıldılar!60 kişi gece yarısı... Böyle basıldılar!
Isparta’da doktoru darp eden şahıs serbest kaldıIsparta’da doktoru darp eden şahıs serbest kaldı
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunduYalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Cin zannettiği kızını öldürdü

Cin zannettiği kızını öldürdü

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması

İstanbul genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması

Samsun'da iğrenç olay! Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

ABD'nin skandal kararına Dışişleri'nden sert tepki

ABD'nin skandal kararına Türkiye'den sert tepki

Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı? AK Parti'den net mesaj

Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı?

Hastanede ikizleri ile birlikte ölen Leyla Ercan toprağa verildi!

İkizleri ile birlikte hayatını kaybetmişti! Toprağa verildi

Metrobüs yolcuya çarptı! Avcılar yönünde seferler durdu

Metrobüs yolcuya çarptı! Seferler durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.