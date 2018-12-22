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"Fikir Tarihimizde Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 15:21 | Son Güncelleme

LDT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tanel Demirel: -"Antiliberal hareketler karşısında geleneğimizi savunmak Türkiye'de hiçbir zaman kolay olmadı ve bugün de kolay değil. Dolayısıyla bu işi yapmaya soyunan insanların bir çeşit motivasyona ihtiyaçları var. Bu motivasyonun bir kısmını da geleneğimizden almakta fayda var" - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu: - "Yapılacak akademik etkinliklerle, yayımlanacak nitelikli kitaplarla ülkenin içinde bulunduğu potansiyel daha da yukarıya çekilecektir"

Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tanel Demirel, "Geleneğimizi savunmak Türkiye'de hiçbir zaman kolay olmadı ve bugün de kolay değil. Dolayısıyla bu işi yapmaya soyunan insanların bir çeşit motivasyona ihtiyaçları var. Bu motivasyonun bir kısmını geleneğimizden almakta fayda var." dedi.

Hür Fikirleri Yayma Cemiyetinin kurucuları Prof. Dr. Ali Fuat Başgil ve Ahmet Emin Yalman'ın fikirleri, LDT tarafından düzenlenen "Fikir Tarihimizde Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti Sempozyumu"nda ele alındı.

LDT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Demirel, bir otelde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Hür Fikirleri Yayma Cemiyetinin anlaşılmasının geçmişten ders alabilmek ve bugünü anlayabilmek için önemli olduğunu ifade etti.

Hür Fikirler tecrübesinin LDT'nin yaşaması açısından hayati önem taşıdığını ifade eden Demirel, şunları söyledi:

"Geleneğimizi savunmak Türkiye'de hiçbir zaman kolay olmadı ve bugün de kolay değil. Dolayısıyla bu işi yapmaya soyunan insanların bir çeşit motivasyona ihtiyaçları var. Bu motivasyonun bir kısmını da geleneğimizden almakta fayda var. Bu tür zorlukların içinde olan sadece biz değiliz, geçmişte bizim örnek aldığımız insanlar da bu zorlukların içerisindeydi."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ise Türkiye'de çok fazla kitap okunmadığını anlattı. Turşucu, "Liberal Düşünce Topluluğu gibi platformlara bu konuda çok iş düşüyor. Yapılacak akademik etkinliklerle, yayımlanacak nitelikli kitaplarla ülkenin içinde bulunduğu potansiyel daha da yukarıya çekilecektir." dedi.

LDT Genel Koordinatörü Özlem Çağlar Yılmaz ise cemiyetin çalışmalarının uzunca bir süre devam etmesi halinde LDT gibi eğitim ve akademik çalışmalara ağırlık veren bir kuruluşa dönüşebileceğini vurguladı.

Sempozyum, "Fikir Oluşumları ve Ülkelerin Tarihsel Gelişimi", "Ali Fuat Başgil ve Ahmet Emin Yalman'ın Fikirleri", "Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti'nin Fikir ve Siyaset Tarihimizdeki Yeri" başlıklı oturumlarla devam etti.

Sempozyuma Türkiye'nin çeşitli illerinden birçok akademisyen katıldı.

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Fikir Tarihimizde Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti Sempozyumu liberal düşünce topluluğu Prof. Dr. Tanel Demirel

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