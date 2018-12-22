Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tanel Demirel, "Geleneğimizi savunmak Türkiye'de hiçbir zaman kolay olmadı ve bugün de kolay değil. Dolayısıyla bu işi yapmaya soyunan insanların bir çeşit motivasyona ihtiyaçları var. Bu motivasyonun bir kısmını geleneğimizden almakta fayda var." dedi.

Hür Fikirleri Yayma Cemiyetinin kurucuları Prof. Dr. Ali Fuat Başgil ve Ahmet Emin Yalman'ın fikirleri, LDT tarafından düzenlenen "Fikir Tarihimizde Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti Sempozyumu"nda ele alındı.

LDT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Demirel, bir otelde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Hür Fikirleri Yayma Cemiyetinin anlaşılmasının geçmişten ders alabilmek ve bugünü anlayabilmek için önemli olduğunu ifade etti.

Hür Fikirler tecrübesinin LDT'nin yaşaması açısından hayati önem taşıdığını ifade eden Demirel, şunları söyledi:

"Geleneğimizi savunmak Türkiye'de hiçbir zaman kolay olmadı ve bugün de kolay değil. Dolayısıyla bu işi yapmaya soyunan insanların bir çeşit motivasyona ihtiyaçları var. Bu motivasyonun bir kısmını da geleneğimizden almakta fayda var. Bu tür zorlukların içinde olan sadece biz değiliz, geçmişte bizim örnek aldığımız insanlar da bu zorlukların içerisindeydi."