Fikirler değişmedi: Apple bugün yeni ürünlerini duyurabilir!

Apple hakkında son birkaç gündür büyük iddialar var. Bu iddiaların başlıca kaynağı ise Apple konusunda başarılı analistleriyle bilinen Jon Prosser. Prosser, Twitter hesabı üzerinden Apple etkinlikleri ve ürünleri hakkında iddialarını paylaşıyor. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde Apple'ın 8 Eylül Salı günü yani bugün bir basın duyurusu yapacağını iddia etti. Bu iddiaların ardından ortalık deyim yerindeyse karıştı. Zira, Bloomberg teknoloji yazarı Mark Gurman, Apple'ın böyle bir basın duyurusu yapacağını doğrulasa da firmanın yeni bir ürün tanıtmayacağını, duyurunun iPhone 12 lansmanıyla alakalı olduğunu düşündüğünü söyledi. Prosser ise son paylaştığı bilgiler ile ısrarlı iddialarını bir kez daha ortaya koydu.

Jon Prosser, duyuruya dair paylaştığı son tweette kaynaklarından gelen son duyumlara yer verdi. Prosser, kaynaklarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyerek, Apple işi akıllı saat Apple Watch Series 6'nın ve yeni tablet iPad Air'ın duyuru ile birlikte tanıtılacağını bir kez daha yineledi.

Okay, guys. Last tweet of the night. ????



My sources are not budging or changing their mind.



They’re still telling me that Apple Watch and iPad Air are coming tomorrow via press release.



See you all in the morning to find out! ????????