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Fikirler değişmedi: Apple bugün yeni ürünlerini duyurabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2020 11:03 | Son Güncelleme

Apple'ın 8 Eylül günü bir basın duyurusu yapacağını iddia eden Jon Prosser, iddialarını yineledi. Prosser'a göre kaynaklarda bir değişiklik olmadı. Bu da Apple'ın Apple Watch Series 6 ve iPad Air gibi yeni Apple ürünlerini bugün tanıtılabileceğini gösteriyor.

Fikirler değişmedi: Apple bugün yeni ürünlerini duyurabilir!

Apple hakkında son birkaç gündür büyük iddialar var. Bu iddiaların başlıca kaynağı ise Apple konusunda başarılı analistleriyle bilinen Jon Prosser. Prosser, Twitter hesabı üzerinden Apple etkinlikleri ve ürünleri hakkında iddialarını paylaşıyor. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde Apple'ın 8 Eylül Salı günü yani bugün bir basın duyurusu yapacağını iddia etti. Bu iddiaların ardından ortalık deyim yerindeyse karıştı. Zira, Bloomberg teknoloji yazarı Mark Gurman, Apple'ın böyle bir basın duyurusu yapacağını doğrulasa da firmanın yeni bir ürün tanıtmayacağını, duyurunun iPhone 12 lansmanıyla alakalı olduğunu düşündüğünü söyledi. Prosser ise son paylaştığı bilgiler ile ısrarlı iddialarını bir kez daha ortaya koydu.

APPLE WATCH SERİES 6 VE YENİ İPAD AİR GELİYOR

Jon Prosser, duyuruya dair paylaştığı son tweette kaynaklarından gelen son duyumlara yer verdi. Prosser, kaynaklarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyerek, Apple işi akıllı saat Apple Watch Series 6'nın ve yeni tablet iPad Air'ın duyuru ile birlikte tanıtılacağını bir kez daha yineledi.

MUHTEMEL APPLE BASIN DUYURUSU SAAT KAÇTA?

Apple Watch Series 6 ve yeni iPad Air'ın tanıtılacağı muhtemel basın duyurusu iddialara göre TSİ 16:00'da paylaşılacak. Bakalım Prosser'ın iddia ettiği gibi bir basın duyurusu mu olacak yoksa ünlü analist büyük bir fiyasko ile mi karşılaşacak?

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