Fikirtepe’de 24 katlı binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın çatısının çöktüğü iddia edildi. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Fikirtepe\u2019de 24 katl\u0131 binada yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131n nedeniyle binan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fc iddia edildi. \u0130tfaiyenin m\u00fcdahalesi devam ediyor. Farkl\u0131l\u0131klar\u0131m\u0131z hi\u00e7 bu kadar g\u00fczel olmam\u0131\u015ft\u0131! \u0130\u015fte geneti\u011fi benzersiz k\u0131lan 15 ki\u015fiZengibar Kalesi'nde ka\u00e7ak kaz\u0131 yapmaya haz\u0131rlanan 5 ki\u015fiye g\u00f6zalt\u0131Kam\u0131\u015fl\u0131'daki ter\u00f6ristler, t\u00fcnel yapmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor
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