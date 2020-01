- Fikirtepe'de boşaltılan binalarda yaşamaya devam ediyorlar

MAHALLE SAKİNİ ÇİÇEK: DEPREM OLSA BÜTÜN BİNALAR YIKILIR

‘’Doğduğumdan beri Fikirtepe’de yaşıyorum. 10 yıldır Kentsel Dönüşüm sebebiyle mağduruz. " diyen mahalle sakinlerinden Abdullah Çiçek, şunları söyledi:

"Sadece ben değil burada yüzlerce kişi mağdur. İnsanların çoğu buradan çekti gitti. Kiraya giden insanlar, kiralarını dahi alamıyorlar. Alamadıkları için o da perişanlık çekiyor. Bu binada 4 tane kiracım vardı. Kentsel Dönüşüm’den ötürü boşalttık. Sırf tinerciler, baliciler, uyuşturucu bağımlıları girmesinler, diye kapıya kilit taktım. 10 yılda 4 dairenin kira hesabını yapabilir misin? Şu an deprem ülkesiyiz. Her an deprem olma ihtimali var, Elazığ’da olduğu gibi. Şuradaki çoğu bina 50-60 yıllık. Şurada bir deprem olsa bütün bu binalar yıkılır. Hep çürük betonlar. 10 sene önce şuradan 4 tane kira gelirim vardı. Sadece benim gibi yüzlerce arkadaşım var burada. Buradaki gelirimizle icabında bir sıkıntımızı gideriyorduk. Buradaki herkeste olduğu gibi maddi olarak sıkıntımız var. ‘’

KİRAMIZ VERİLMEDİĞİ İÇİN GİDEMİYORUZ