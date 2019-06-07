Fikirtepe'de iki aile arasındaki kavgada ev yakıldı (2)

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA - KADIKÖY Fikirtepe'de iki aile arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan taraflardan bir aile üyesi hızını alamayarak tartıştığı ailenin evini yaktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Erler Sokak'ta meydana geldi. Çocukların kavga etmesi üzerine iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan ailelerden birinin üyesi diğer ailenin oturduğu evi ateşe verdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri ile mahalle bekçileri sevk edildi. Evdeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"ÇOCUK KAVGASI BÜYÜK KAVGAYA DÖNDÜ"

Kavgaya ve ardından çıkan yangına tanık olan bir mahalle sakini "Çocuk kavgası büyük kavgaya döndü. Büyük kavgadan sonra burada oturanlar evi yaktı. Bu ayıp bir şey. Böyle bir şey olamaz. Kâğıt toplayarak geçiniyorsunuz. Bir parça ekmek bulunca yiyorsun, bulamayınca aç kalıyorsun. Böyle şeyler ayıp bir şey. Herkes ekmeği ile geçiniyor. Bayram üstü kalp kırmaya gerek yok" dedi.