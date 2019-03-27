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Fikirtepe’deki 24 katlı binada korkutan yangın söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

Kadıköy Fikirtepe’de yapımı tamamlanma aşamasında olan 24 katlı binada yangın çıktı.

Kadıköy Fikirtepe’de yapımı tamamlanma aşamasında olan 24 katlı binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreyi kaplayan siyah dumanlar büyük paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, binanın içerisinde çıktığı öğrenilen yangını söndürme çalışmaları tamamlandı.
Kadıköy Fikirtepe’deki Hızırbey Caddesi üzerinde inşaatı tamamlanma aşamasında olan 24 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binadan çıkan yoğun siyah duman, çevrede büyük paniğe sebep oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın boş olduğu tahmin edilmesine rağmen tedbiri elden bırakmayan itfaiye ekipleri, binanın içerisinde herhangi bir kişinin olması ihtimaline karşı megafonla çağrı yaptı. İlk bilgilere göre, olayda alevlerden ya da dumandan etkilenen olmadı.
Alevleri kısa sürede kontrol altına alan ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma ve duman tahliyesi çalışmalarına başladı. Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Binanın içinde ve dışında itfaiyenin çalışmalarını sürdürdüğü anlar ise havadan görüntülendi.

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