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Fikirtepe’deki inşaatta çıkan yangın havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 16:05 | Son Güncelleme

Kadıköy Fikirtepe’de bir inşaat alanında yangın çıktı.

Kadıköy Fikirtepe’de bir inşaat alanında yangın çıktı. Çevreyi yoğun dumanın kapladığı yangın havadan görüntülendi.
Kadıköy Fikirtepe’de bir inşaat alanındaki binanın bodrum katında inşaat malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. Çevreyi yoğun dumanın kapladığı yangın havadan görüntülendi.

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