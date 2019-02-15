Fikirtepe’deki inşaatta çıkan yangın havadan görüntülendi

Kadıköy Fikirtepe’de bir inşaat alanında yangın çıktı. Çevreyi yoğun dumanın kapladığı yangın havadan görüntülendi.
Kadıköy Fikirtepe’de bir inşaat alanındaki binanın bodrum katında inşaat malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. Çevreyi yoğun dumanın kapladığı yangın havadan görüntülendi.
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