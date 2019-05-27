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FİKİRTEPE'DEKİ YANGINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI (Ek bilgi ve görüntülerle) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 08:48 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL- Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA  Kadıköy Fikirtepe'de 3 katlı bir binada çıkan ve 3 binaya daha sıçrayan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.  Edinilen bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada yangın başladı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL- Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA
Kadıköy Fikirtepe'de 3 katlı bir binada çıkan ve 3 binaya daha sıçrayan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada yangın başladı. Saat 06.00 sıralarında çıkan yangın çevredeki 3 farklı binaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler çevredeki binalarda mahsur kalan vatandaşları merdiven ile kurtardı. Dumandan etkilenen 4 vatandaş olay yerinde bekletilen ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Yangın sırasında alevlerden kurtulamayan 2 kişi hayatını kaybetti. Yangın yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonucunda söndürülürken, itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının başladığı boş binanın kağıt toplayıcılar tarafından depo olarak kullandığı öne sürüldü.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Yangının çıktığı boş binanın, kağıt toplayıcıları tarafından depo olarak kullandığı öne sürüldü.

Görüntü dökümü:
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-(CEP TELEFONU)
-Alev alev yanan bina
-(AKTÜEL)
-Yangından görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Ambulanslardan görüntü
-Genel ve detaylar

27.05.2019 - 07.38 Haber Kodu : 190527017
27.05.2019 - 07.27 Haber Kodu : 190527016
27.05.2019 - 07.17 Haber Kodu : 190527015
27.05.2019 - 08.01 Haber Kodu : 190527018

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