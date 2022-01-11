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  4. Fıkra gibi hırsızlık! Çaldığı parayı düşürdü, bindiği araç bozuldu

Fıkra gibi hırsızlık! Çaldığı parayı düşürdü, bindiği araç bozuldu

11.01.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Niksar ilçesinde çaldığı parayı düşüren, çalmaya çalıştığı araç da bozulan zanlı, bir marketten yaptığı hırsızlığın ardından yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fıkra gibi hırsızlık! Çaldığı parayı düşürdü, bindiği araç bozuldu

Edinilen bilgiye göre, önceki gün şüpheli şahıs, sanayi sitesi bulunan bir iş yerinin camlarını kırarak içeri girdi. Şahıs kasadan bin TL alarak uzaklaşırken parayı da düşürerek kaybetti. Daha sonra sanayi sitesi içerisinde başka bir işyerinin önünde park halinde bulunan otomobili çalan hırsız, aracın arıza yapması üzerine otomobili bir akaryakıt istasyonuna bırakarak uzaklaştı.

KISA SÜREDE YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra akşam saatlerinde ilçe merkezinde bir marketin kapısının camını kırarak içeri giren şüpheli, market kasasını alarak kaçmaya çalıştı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri yaptıkları araştırmada O.Ö. (29) adlı şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin marketten çaldığı kasa ara sokakta duvar dibinde bulunurken içerisinin boş olduğu anlaşıldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tokat
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