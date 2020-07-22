Fıkra gibi inşaat isyan ettirdi! Yan bina penceresine kadar gelince...

Biga ilçesi Gazikemal Mahallesi, Sezai Suda Caddesi'nde 4 yıl önce inşaatına başlanan 4 katlı bir apartman, geçen Ramazan Bayramı'nda tamamlandı. Cengizhan ve Hilal Öksüz çifti, 4'üncü kattaki evlerine taşındı. Ancak çiftin ev sahibi olma sevinci çok uzun sürmedi. Evlerine taşındıklarında, yan taraflarında henüz inşaatına yeni başlanan bir apartman olduğunu belirten Cengizhan Öksüz, ilk başta 1'inci kat inşaatı sürdüğü için durumun farkına varamadıklarını, ancak gelinen nokta itibariyle 4'üncü kata ulaşan inşaatın 95 santimlik çıkıntısının, oturdukları apartmanın tüm katlarının pencerelerine dayandığını ve ortaya çarpık bir yapılaşmanın çıktığını söyledi. İnşaata örülen tuğlaların, kendi oturdukları apartmanın ön cephesini 95 santim kapatıp, pencereye kadar uzandığını anlatan Cengizhan Öksüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Biga Belediyesi'ne dilekçeyle başvurduğunu ancak her iki kurum yetkililerinin de yaptıkları inceleme sonunda yasal bir olumsuzluk tespit etmediklerini söyledi.
Mağdur olduklarını ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirten Cengizhan Öksüz, "Görüldüğü gibi, yanımızdaki inşaatın çıkıntısı, bizim binamızın ön cephesine monte edilmiş durumda. Biz gerekli yerlere müracaat ettik, ama bize 'bu inşaatın ruhsatı alınmış' denildi. Biz en son katta oturuyoruz. Gördüğünüz gibi komşumuzla aramıza 50 santim bir mesafe var. Biz Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gittik. Bize, bu inşaatın ruhsatının olduğunu ve bir şey yapamayacaklarını söylediler. Biga Belediyesi'ne gittik, inşaatın ruhsatının alındığı söylendi. Ben buradan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a soruyorum. Kentsel dönüşüm, böyle bir inşaat mıdır? Yeni kentsel dönüşümler bu şekilde midir? Kendisi karar versin, eğer 'evet' derlerse biz mücadelemizi bırakacağız. Biz CİMER'e, Marmara Belediyeler Birliği'ne yazdık. Bütün dilekçelerimiz elimizde mevcut. Davamızı da açtık. Bize gelen bütün cevaplar da mevcut. Gördüğünüz gibi aile mahremiyeti diye bir şey kalmamış. Bu yapı böyle devam ediyor. Balkonla yandaki komşumuzun arasında 50 santim mesafe var. Sosyal mesafe dahi yok. Hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz, etsek suçlu duruma düşüyoruz. Çünkü alınmış bir ruhsat var ve bu 1 metre öne çıkmış inşaattır. Konuyu yargıya taşıdık. Dava açma sebebimiz ise, gittiğimiz bütün yerlerden olumsuz cevap almamızdan dolayıdır" dedi.
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