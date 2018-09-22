Fikret Kızılok'un vefatının 17. yılı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fikret Kızılok'u vefatının 17. yılında andı.
Bakan Ersoy, 2001'de yaşamını yitiren Türk Rock müziğinin ustası Fikret Kızılok için bir mesaj yayımladı.
Ersoy, mesajında "Türk müziğine uyguladığı Anadolu rock tınıları ve deneysel çalışmalarıyla müzik tarihimizin bir dönemine damgasını vuran değerli sanatçı Fikret Kızılok'u vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
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