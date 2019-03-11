Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy’un ziyareti sırasında Avcılar’a alt yapı takımları anlamında önemli destekler verileceğine atıfta bulunarak, “Avcılar’da problemler çok. Bir cerraha ihtiyaç vardı cerrah gelmiş hayırlı olsun diyeyim” dedi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ı, Beşiktaş Vodafone Park’ta ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarete, AK Parti Avcılar Belediye Meclis Üyesi adayı Selçuk Aydoğan da katıldı. Ulusoy, ziyaret sırasında Avcılar ile ilgili spor projelerinden bahsetti. Başkan Orman, Ulusoy’a arkasında isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti. Ulusoy ise Afrikalı çocukların elleriyle yaptığı bir tesbih hediye etti. Orman, hediye edilen tesbihi, tesbih koleksiyonun olduğu yere koydu.

Orman, Ulusoy’a adaylığı ile ilgili iyi dileklerde bulunarak, "Genç bir dostumuz aday oldu. Avcılar’da problemler çok. Bir cerraha ihtiyaç vardı cerrah gelmiş hayırlı olsun diyeyim. Avcılar’da çok Beşiktaşlı var çokta aktif bir derneğimiz var. İnşallah beraber hem Beşiktaş olarak hem de kulüpler birliği olarak Avcılar’da bir şeyler yapalım diye konuştuk. İyi niyet olduktan sonra her şey çözülür bizde iyi niyetliyiz. İnşallah başkanımız ile güzel şeyler yaparız” dedi.

Ulusoy ise ziyaretten memnuniyetini ifade ederek, “Ruh sağlığı, kalp sağlığı, fiziki sağlık açısından spor çok önemli. Bu anlamda da kulüpler birliği olarak Beşiktaş’ı da örnek alarak diğer tüm büyük kulüplerimizle beraber Avcılar’ı marka bir kent yapmak yolunda bugün Fikret Başkanımız ile istişarede bulunduk. İnşallah çok güzel müjdeler Avcılar’ı bekliyor. Hem tüm amatör spor kulüplerimize destek hem de Avcılarımız spor da şahlandırmak açısından güzel günler Avcılar’ı bekliyor, gözün aydın Avcılar diyorum” diye konuştu.



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