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Fikret Orman Beşiktaş Belediye Başkan adayı olacak iddiası!

SEÇİM HABERLERİ  | 28.12.2018 08:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) Beşiktaş Belediye Başkan adayı olacağı belirtildi

Fikret Orman Beşiktaş Belediye Başkan adayı olacak iddiası!

Daha önce basında da yer alan haberlerde Fikret Orman'ın yönetiminden Şafak Mahmutyazıcıoğlu için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü öne sürülmüştü. Beşiktaş camiası içinde yaşananlar ve son dönemde yapılan görüşmelerin ardından CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkanı adayı konusunda ibrenin Fikret Orman'a döndüğü ifade ediliyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, siyah beyazlı kulübün yönetimi için güçlü bir rakip liste çıkacağı iddialarının ardından Orman'ın belediye başkanlığı adaylığına daha sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fikret Orman'ın Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili girişimi de tamamen ortadan kalkmış değil. Kılıçdaroğlu ile yaptığı son görüşmelerde Orman'ın "Beni aday göstermezseniz Şafak Mahmutyazıoğlu ilk seçeneğiniz olsun" dediği öğrenildi. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da önceki gün Orman'ı ziyaret etmişti.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
akp kendinide ülkeyide bitirmiştir 16 yılda. o yuzden istersen kralı aday gösterin. bu seçimde akp husrana ugruyacaktır.
fiko önce beşiktaşta onca geliri ne yaptığını açıklasın. takımı batırdı belediyeyi de batırır
fiko Rte izin vermeden tuvalete gidemez tuvalete chp den aday falan olamaz
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