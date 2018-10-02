Fikret Orman CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı mı olacak?

"Siyaset kulislerinde bir beşiktaşlı" başlığıyla yayımlanan yazısında, CHP kulislerinin hareketli olduğunu belirten Övür, "İzmir'de Aziz Kocaoğlu'nun, İstanbul'da ise Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün aday olmayacaklarını açıklamaları, hem Muharrem İnce'ye destek verenlerin devreden çıktığını hem de piyasanın yükseldiğini gösteriyor" diye yazdı. Övür, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçim merkezleri garanti olduğu için cazip tabii... Bu yüzden de fazla uğraşmak istemeyenlerin gözü hep oralarda. O ilçelerden biri de İstanbul Beşiktaş... Göz koyanlara gelince, son günlerde kulislerde konuşulan bir isim gerçekten şaşırtıcı; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman. İlk başta inanmadım ama kulislerde söylenenler yabana atılacak gibi değil; "Orman önce kendisi için Kemal Bey'le konuştu. Ama sonra ne olduysa yönetimden Şafak Yazıcıoğlu adı dolaşmaya başladı."

Geçmişte eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal da Beşiktaş'tan gelmişti. Sürpriz mi değil mi göreceğiz."



