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 FİKRET ORMAN'DAN NİHAT KAHVECİ'YE SUÇ DUYURUSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 13:05 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci hakkında sosyal medya hesaplarındaki aleyhine paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci hakkında sosyal medya hesaplarındaki aleyhine paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Fikret Orman'ın avukatı Mete Menekşe tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen suç duyurusu dilekçesinde, Beşiktaşlı eski futbolcu Nihat Kahveci'nin hakaret suçundan hakkında dava açılarak cezalandırılması talep edildi. Dilekçede, Nihat Kahveci'nin sosyal medya hesabından 8 Haziran 2018'de "Fikret Orman üç senedir kulüp çalışanlarının kazandığı başarılarının getirisi olan paralar nerede?" şeklinde mesaj yayınladığı belirtilerek, "Müvekkilimin (Fikret Orman) kulübe ait kazançları iç ettiği, görevi kötüye kullandığı anlamı çıkaracak imada bulunmuştur. Müvekkilim gerek beyefendi kişiliği, gerekse konumu itibariyle bu mesaj ve sonrasında yine kendisine imada bulunulan bir çok mesajı görmemezlikten gelmiş, başkanlığını yapmış olduğu kulübün başarısı için çalışmaya devam etmiştir. Ancak şüpheli asılsız ima ve ithamlarına son vermek yerine hız kazandırarak devam etmiştir" denildi.

Fikret Orman'ın "Kulübü hacizlerden kurtardık, üzerine kaynak getirdik" şeklindeki açıklamaları üzerine Nihat Kahveci'nin yine sosyal medya hesabı üzerinden "Sen ne kadar kazandın?" şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatılarak suç duyurusunda bulunuldu.

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