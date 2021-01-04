Fikri Sağlar hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP eski milletvekili Fikri Sağlar hakkında, katıldığı bir televizyon programında türbanlı hakimler konusunda sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Sağlar'ın 30 Aralık'ta katıldığı bir televizyon programında, ‘Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli’ şeklindeki sözlerine işaret edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216. maddesi kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan, re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sağlar, söz konusu sözlerine gelen tepkilerin ardından 1 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada hakkında bir linç kampanyası yürütüldüğünü ve bunun "AKP'nin kendisi gibi düşünmeyen, yaşamayan insanlara ve toplum kesimlerine karşı kara propaganda ve nefret dilini bilinçli bir tercih olarak kullandığını bir kez daha gösterdiğini" söylemişti.

AKP'yi, "din kurallarıyla yönetilen şeriat devleti hedefine Türkiye’yi adım adım sürüklemek"le ve "çoğulcu demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini ve hukuk devletini korumakla yükümlü başta yargı olmak üzere, tüm sivil anayasal erkleri ve kurumları siyasal islamcı ideoloji çerçevesinde militanlaştırmak"la suçlayan Sağlar, "Özellikle yargıdaki militanlaşmanın hedefi budur. Siyasal islamcı ideoloji hiçbir zaman demokrasiyi benimsememiş, onu reddeden bir anlayıştır. Siyasal islamcı AKP, demokrasiyi iktidara gelebilmek ve ardından da onu yok etmek için kullanmıştır. Ülkede yaşanan baskıcı ve faşizan ortam bunun somut kanıtıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Sağlar açıklamasında AKP'nin 2023 hedefinin ekonomiyle ilgili olmadığını, hedefin "18 yılda aşındırılan laiklik ilkesinin artık anayasadan büsbütün çıkarılarak, laik demokratik Cumhuriyeti yıkmak" olduğunu öne sürmüş, "Öyle değilse, o halde milyonlarca yurttaşın duyduğu bu ciddi kuşkuları gidermek de başta AKP’nin sorumluluğundadır" demişti.

DW/BK,JD

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