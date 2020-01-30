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Fikrim Damka Hiçbir şekilde Kosova'yı Kürdistan'la bağdaştırmamak gerekir

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

Kosova Demokrat Birliği (LDK) Milletvekili Lirije Kajtazi'nin Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'den yayın yapan Rudaw Televizyonu'na verdiği röportajda, Biz bağımsız olarak muradımıza ulaştık ve dünyanın kalkınmasına katkı sunmaları için Kürdistan?ın da bağımsız bir devlet olmasını umut ediyorum açıklamasına, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka?dan tepki geldi.

Enis TABAKPRIZREN, (DHA) - Kosova Demokrat Birliği (LDK) Milletvekili Lirije Kajtazi'nin Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'den yayın yapan Rudaw Televizyonu'na verdiği röportajda, Biz bağımsız olarak muradımıza ulaştık ve dünyanın kalkınmasına katkı sunmaları için Kürdistan?ın da bağımsız bir devlet olmasını umut ediyorum açıklamasına, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka?dan tepki geldi. Damka, Hiçbir şekilde Kosova'yı Kürdistan'la bağdaştırmamak gerekir dedi.
Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve milletvekili Fikrim Damka, Demirören Haber Ajansı?na (DHA) yaptığı açıklamada, Irak menşeli bir haber sitesine verilmiş olan bu demeci talihsiz bir demeç olarak görüyorum ve esefle kınadığımı belirtmek isterim. Çünkü bu tür demeçler ilk başta Kosova?ya ve haklı olarak kazanılmış bir Kosova bağımsızlığına zarar vermektedir. İkincisi de o bölgedeki diğer ülkeler ile Kosova?nın ilişkilerini zedelemektedir. Bu tür demeçlerde milletvekillerinin daha duyarlı, daha dikkatli olması gerekir. Bunu Kosova ile bağdaştırmayı talihsiz bir açıklama olarak görüyorum dedi.

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