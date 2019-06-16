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Fil avcılarını ihbar edenlere lüks otelde konaklama ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 19:59 | Son Güncelleme

Fil avcılarını ihbar edenlere lüks otelde konaklama ödülü

Malezya'nın kırsal alanlarında fillerin yasa dışı avlanmasının artması üzerine ülkedeki hayvanları koruma kuruluşlarından biri, fil avcılarını ihbar edenlere lüks otelde konaklama ödülü vereceğini duyurdu.

Kuala Lumpur merkezli Hayvanlar İçin Hareket Topluluğunun (AAT) sitesinde yer alan ilanda, ülke genelinde yasa dışı yollarla filleri avlama hazırlığında olanları ihbar edenlerin, geceliği 2 bin Malezya ringgiti olan (2 bin 832 Türk lirası) lüks otellerde 3 gün boyunca konaklamayla ödüllendirileceği bildirildi.

AAT'nin ilanı, fillerin yoğun olduğu Johor eyaletinde sokaklara da asıldı.

Son yıllarda kaçak avlanma sonucu fil ölümlerinin artış gösterdiği Malezya'da en son geçen hafta Johor eyaletinde 3 filin zehirlenerek öldürüldüğü tespit edilmişti.

Fillerin ölümünün ardından eyalet yönetimi ve hayvanları koruma kuruluşları, kaçak avlanmaları durdurmak için harekete geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
avcı fil ihbar Johor Malezya

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