Fil hastalığına yakalanan Ayşe yardım bekliyor

Muş’ta 20 yıl önce fil hastalığına yakalanan Ayşe Bolat, tedavi olabilmek için devletten ve hayırseverlerden yardım eli bekliyor.

Merkeze bağlı Kale Mahallesi’nde ikamet eden 2 çocuk annesi Ayşe Bolat, fil hastalığı nedeniyle evinden çıkamaz hale geldi. 20 yıldan bu yana hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen Bolat, yere düşme sonucu beyaz kan damarlarında tıkanıklık başladığını ve sonrasında fil hastalığına dönüştüğünü söyledi.

“Çorabımın fiyatı bin TL olduğu için ikinci kez alamadık”

2010’da Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde ameliyat olduğunu kaydeden Bolat, “5 saat süren ameliyatımda bacağımdan 5 litre sıvı alındı. Sonrasında giyebileceğim bir çorabım vardı. 6 ayda bir değiştirmem gerekiyordu, onu değiştiremedik fiyatı bin TL olduğu için. O çorabı bir kere tek giydim ondan sonra giyemedim. 2 kızım var. 2 hamileliğim sırasında da bacağım bebekle birlikte büyüdü. Şimdi yürümede, oturmada, dışarı çıkmada çok zorlanıyorum, kızımın okuluna gidemiyorum, servise bindiremiyorum, okulda toplantı olduğu zaman gidemiyorum” dedi.