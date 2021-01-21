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  4. Fil hastası yaşlı kadın yıkılan merdivenler yüzünde evde hapis kaldı

Fil hastası yaşlı kadın yıkılan merdivenler yüzünde evde hapis kaldı

21.01.2021 13:09 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir aile, merdivenleri çöken evde mahsur kaldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir aile, merdivenleri çöken evde mahsur kaldı. Fil hastalığı sebebiyle yatalak olan Zeynep Açıkgöz’ün tedavisi için hastaneye gitmesi gerekiyor. Ancak merdivenlerin yıkılması yüzünden evde hapis kaldı.
Kayapınar Mahallesi’nde ikamet eden Açıkgöz ailesi, zor kış şartlarında evlerinin giriş kısmındaki merdivenlerin çökmesiyle mağdur oldu. Evde baba, kız, torun ve bir de fil hastalığına bağlı yatalak olan anne Zeynep Açıkgöz yaşıyor. Aşırı kilolu Zeynep Açıkgöz’ün tedavi için hastaneye gitmesi gerekiyor, ancak çöken merdivenler anne Zeynep Açıkgöz’ün evden çıkmasına izin vermiyor. Kaymakamlık ve belediyeye yapılan müracaatların sonuç vermediğini belirten Zeynep Açıkgöz, İnegöllü hayırseverlerden çöken merdivenin yaptırılması için yardım istiyor.
Evde 65 yaş aylığı alan baba ve ona baktığı için geçici bakım parası alan kızının olduğunu belirten anne Zeynep Açıkgöz, “24 yıldır yatalağım. Merdiven çökmeden önce kızımın da yardımıyla evin bahçesine çıkıp en azından hava alabiliyordum. Ama merdiven çöktükten sonra 4 duvar arasına hapsoldum. Getirdiğimiz ustalar merdiven ve müştemilatı için 20 bin lira istediler. Bizim bu merdiveni yaptırmaya gücümüz yok. Tızım doktora götürecek, ancak çöken merdivenlerden dolayı evden çıkamaz haldeyim. Merdivenin yapımı ve müştemilatı için tuğla, demir, çimento ve kum desteği verilebilirse, geriye bir usta ücreti kalıyor. İnşallah hayırseverlerimiz bize yardım ederler. Biz de kendilerine bol bol dua ederiz” dedi.

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