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Filatelistlerden Adana'da bir ilk: Büyüksaat pulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 13:04 | Son Güncelleme

POSTA ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Adana Filatelistler Derneği işbirliği ile Adana'da ilk defa Büyüksaat Kulesi'nin pulu çıkartılıyor.

Can ÇELİK/ADANA,(DHA) - POSTA ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Adana Filatelistler Derneği işbirliği ile Adana'da ilk defa Büyüksaat Kulesi'nin pulu çıkartılıyor. Adana Filatelistler Derneği Başkanı Bülent Candemir, "Adana'nın PTT tarihi boyunca 4 kez pulu çıktı. Bu yıl ise Büyüksaat'in ilk defa bir posta pulunda kullanılacak olması bizi çok mutlu etti" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’ndeki PTT ofisinde gerçekleşen Büyüksaat pullarına ilk damga işlemine katılan filateristler ve PTT çalışanları, yüzlerce pulu tek tek damgalayarak satışa hazır hale getirdi. Adana Filatelistler Derneği Başkanı Bülent Candemir, Büyüksaat’in ilk defa pullarda kullanılmasından dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını söyleyerek, “Yılın belli zamanlarında PTT’nin çıkardığı pullara bulunduğu kentlere göre ilk gün damgası yapılır. Bu yıl ise 2 Nisan tarihinden itibaren Adana Büyüksaat pulu basılmaya başlandı. Burada da ilk gün damgalarıyla pullarımız satışa hazır hale geliyor. Biz pul koleksiyoncuları de özel günlerde bu özel pulları kaçırmamaya özen gösteririz" dedi.

ATATÜRK EVİ VE KALELER DE OLACAK

Adana’nın PTT tarihi boyunca 4 kez pulu çıktığını ve bu çalışmaların Varda Köprüsü, şehirler serisi olduğunu belirten Candemir, ileriki süreçte Atatürk Evleri, Yılan Kale ve Toprak Kale gibi kentin simgesi olan yerlerin de pul çalışmalarını yapacaklarını söyledi. Büyüksaat pullarının PTT şubelerinden 2 TL karşılığında satın alınabileceğini dile getiren Candemir, şöyle konuştu:

"Pul bir ülkenin tarihini, kültürünü anlatan önemli bir simgedir. O ülkede çıkan pul kesinlikle kendisine ait simgelerle basılır. Ayrıca bu yıl Milli Mücadele’nin 100’üncü yıldönümü olması sebebiyle 9-13 Mayıs tarihleri arası Adana’da bir pul sergimiz olacak. Tarihimizi yansıtacak bu sergimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."

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