Filatelistlerden Adana'da bir ilk: Büyüksaat pulu

Can ÇELİK/ADANA,(DHA) - POSTA ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Adana Filatelistler Derneği işbirliği ile Adana'da ilk defa Büyüksaat Kulesi'nin pulu çıkartılıyor. Adana Filatelistler Derneği Başkanı Bülent Candemir, "Adana'nın PTT tarihi boyunca 4 kez pulu çıktı. Bu yıl ise Büyüksaat'in ilk defa bir posta pulunda kullanılacak olması bizi çok mutlu etti" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’ndeki PTT ofisinde gerçekleşen Büyüksaat pullarına ilk damga işlemine katılan filateristler ve PTT çalışanları, yüzlerce pulu tek tek damgalayarak satışa hazır hale getirdi. Adana Filatelistler Derneği Başkanı Bülent Candemir, Büyüksaat’in ilk defa pullarda kullanılmasından dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını söyleyerek, “Yılın belli zamanlarında PTT’nin çıkardığı pullara bulunduğu kentlere göre ilk gün damgası yapılır. Bu yıl ise 2 Nisan tarihinden itibaren Adana Büyüksaat pulu basılmaya başlandı. Burada da ilk gün damgalarıyla pullarımız satışa hazır hale geliyor. Biz pul koleksiyoncuları de özel günlerde bu özel pulları kaçırmamaya özen gösteririz" dedi.