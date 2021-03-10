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  4. Fildişi Sahili Başbakanı Hamed Bakayoko hayatını kaybetti

Fildişi Sahili Başbakanı Hamed Bakayoko hayatını kaybetti

10.03.2021 23:31 | Son Güncelleme:
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Fildişi Sahili Başbakanı Hamed Bakayoko hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Fildişi Sahili Başbakanı Hamed Bakayoko yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bakayoko'nun tedavi gördüğü Almanya'da hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakayoko, sağlık sorunları nedeniyle 18 Şubat'ta özel uçakla Paris'e gitmiş, 6 Mart'ta da deneysel bir kanser tedavisi için Fransa'dan Almanya'ya nakledilmişti.

Bakayoko'nun durumunun ağırlaşması üzerine Devlet Bakanı Patrick Achi "Geçici Başbakan" olarak görevlendirilmişti.

Aynı zamanda Savunma Bakanı olan Bakayoko'nun bu görevine de hükümetten Tene Brahima Ouattara'nın vekalet edeceği belirtilmişti.

SELEFİ DE TEMMUZDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakayoko'nun selefi Amadou Gon Coulibaly de tedavi için gittiği Fransa'dan döndükten kısa süre sonra 8 Temmuz 2020'de yaşamını yitirmişti.

31 Ekim 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Coulibaly'nin ölümü ülkede şok etkisi yaratmıştı.

Coulibaly'nin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ouattara, 3'üncü dönemine devam etme kararı alarak aday olmuş ve seçilmişti. (AA)

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