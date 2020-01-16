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  4. Fildişi Sahili'nde 3 binden fazla mahkuma af

Fildişi Sahili'nde 3 binden fazla mahkuma af

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 20:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, hafif suçlardan hüküm giymiş 3 bin 155 mahkumu affetti

Fildişi Sahili'nde, hafif suçlardan hüküm giymiş 3 binin üzerinde mahkumun, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle affedildiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, yayımladığı kararnameyle, adi suçlardan hüküm giymiş 3 bin 155 mahkumu affetti.

Mükerrer suçlular, askeri suç işleyenler, zimmetine para geçiren kişiler, kamu düzenini bozanlar, birden fazla kişiyi öldürenler, yasa dışı şekilde silah bulunduranlar af kapsamı dışında bırakıldı.

Resmi verilere göre, ülkedeki 7 bin kişi kapasiteli 34 hapishanede, 21 bin 186 mahkum bulunuyor.

Hükümet, 2018'de hapishanelerdeki aşırı doluluk oranı nedeniyle yeni hapishaneler inşa edileceğini açıklamıştı.

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