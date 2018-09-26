HABER

Fildişi Sahili'nde 4 bin 200 mahkuma af

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 21:44 | Son Güncelleme

Fildişi Sahili'nde 4 bin 200 mahkuma af

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın adi suçlardan mahkum edilmiş 4 bin 200 tutukluyu affettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Hükümet Sözcüsü Sidi Tiemoko Toure, kabine toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ouattara'nın, kararnameyle tutuklu 19 bin kişiden, adi suçlardan hüküm giymiş 4 bin 200'ünü affettiğini belirtti.

Kararnameden sadece sivillerin yararlandığını, askeri suçluların affedilmediğini ifade eden Toure, "Fildişi Sahili Cumhurbaşkanının bu af kararnamesi, işlenmiş suçu ya da verilmiş yargı ve hükmü ortadan kaldırmaz, ancak cezaların kısıtlanmasını sağlamıştır." dedi.

Fildişi Sahili'nde 6 Ağustos'ta çıkarılan kararnameyle, 2010 seçimleri sonrası çıkan krizde ya da 2011 sonrası devlet güvenliğine karşı işlenen suçlardan tutuklanan kişilerden 800 kişi affedilmişti.

Affedilenler arasında, Fildişi'nin eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo'nun, 20 yıl hapse mahkum edilmiş eşi Simone Gbagbo da bulunuyordu.

PARTNER Erteleme hastalığı nedir? Erteleme hastalığından kurtulmak için 10 etkili tavsiye! Erteleme hastalığı nedir? Erteleme hastalığından kurtulmak için 10 etkili tavsiye!
Bakan Pakdemirli, buzağıyı süt ile besledi (5)Bakan Pakdemirli, buzağıyı süt ile besledi (5)
26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fildişi Sahili af Alassane Ouattara

En Çok Okunan Haberler

ABD'den korkunç tehdit: Korkunç sonuçlarla karşılaşırsınız

ABD'den korkunç tehdit: Korkunç sonuçlarla karşılaşırsınız

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Trump'tan darbe sinyali!

Trump'tan darbe sinyali!

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!

26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu

26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu

26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu

26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu

Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Denizli'de 3.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli'de 3.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.