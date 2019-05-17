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Fildişi Sahili'nde etnik çatışma: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 16:57 | Son Güncelleme

Fildişi Sahili'nde etnik çatışma: 7 ölü

Fildişi Sahili'nde çarşamba gününden bu yana devam eden etnik çatışmalarda 7 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Bouake kentinin 60 kilometre batısındaki Beoumi beldesinde bir taksi sürücüsüyle motosiklet sürücüsü arasında çıkan tartışma, yerli halk Baoule ile kuzeyli halk Dioula arasında çatışmaya dönüştü.

Çok sayıda dükkan ve iş yerinin yağmalandığı şiddet olaylarında 7 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.

Beldede pazartesi gününe kadar gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ülkede Dioula taksi şoförleri ile Baoula motosiklet taksi sürücüleri arasında uzun süredir anlaşmazlık bulunuyor.

Nüfusu 25 milyonu bulan Fildişi Sahili'nde çok sayıda etnik grup arasında sıklıkla çatışmalar çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
etnik çatışma Fildişi Sahili

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